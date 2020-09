G8: caso no global Vecchi, nuova udienza in ottobre a Angers (2) (Di lunedì 7 settembre 2020) (Adnkronos) – I fatti di Genova, ormai, sottolinea Tessier, “riguardano una vicenda Vecchia di 20 anni fa. Vecchi è stato condannato per devastazione e saccheggio che all’epoca non era recepito dal diritto francese. Non si può consegnare Vecchi dopo così tanto tempo”.In Italia, invece, l’articolo 419 del codice penale, quello che prevede appunto, il reato di devastazione e saccheggio, prevede che ‘chiunque (…) commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico’.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

L’arte contemporanea in città riparte dall’Officinacento5, in viale Lecco 105 a Como. Tablinum Cultural Management ha organizzato una mostra internazionale intitolata “GlobArt” che si terrà presso lo ...

Nei mesi scorsi Nvidia ha introdotto RTX Global Illumination (RTXGI), un SDK che consente agli sviluppatori di giochi di integrare nei primi titoli un'illuminazione globale in ray tracing in tempo rea ...

