Frosinone, Nesta: “Io alla Juventus con Pirlo? Siamo amici ma voglio fare il primo allenatore” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Io alla Juventus con Pirlo? Con Andrea c’è un’amicizia che dura da tempo ma il mio obiettivo è fare il primo allenatore e ci sto provando“. Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, scarta l’ipotesi di essere integrato nel gruppo di lavoro di Andrea Pirlo alla Juventus. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Frosinone è tornato sulla finale playoff persa contro lo Spezia: “Io penso che dobbiamo ricordarcela tutti perché ci Siamo andati talmente vicini che è stato un peccato – ha detto Nesta -. Essendoci andati vicini c’è rimasto dentro qualcosa: ... Leggi su sportface

