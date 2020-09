Forestali in azione in Irpinia: il bilancio delle operazioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: – a Monteforte Irpino, i Carabinieri della locale Stazione Forestale, a seguito di attività di controllo per la prevenzione degli incendi boschivi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una donna del luogo, ritenuta responsabile dell’abbruciamento di residui vegetali derivanti dalla pulizia del suo noccioleto, nell’attuale periodo di divieto assoluto; – i Carabinieri della Stazione Forestale di Forino: • unitamente a personale dell’A.S.L. di Avellino, a seguito di controlli nel settore agroalimentare, hanno proceduto al sequestro ... Leggi su anteprima24

