Fienga | «Dzeko è il capitano della Roma e lo rimarrà finché vorrà»

Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato del futuro di Edin Dzeko: queste le parole del dirigente giallorosso A margine della premiazione "Premio Calabrese" andata in scena a Soriano del Cimino, Guido Fienga ha rilasciato una battuta relativa al futuro di Edin Dzeko. Queste le sue parole del dirigente giallorosso. «Dzeko è il capitano della Roma e lo rimarrà finché vorrà».

A margine della premiazione “Premio Calabrese” andata in scena a Soriano del Cimino, Guido Fienga ha rilasciato una battuta relativa al futuro di Edin Dzeko. Queste le sue parole del dirigente giallor ...ROMA - Sette giorni di fuoco per la Roma, una settimana anche in parte decisiva per organizzare la squadra che tra dodici giorni sarà impegnata nella prima giornata di campionato contro il Verona. Fie ...