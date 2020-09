Festival di Venezia 2020. “Guerra e pace”: così si costruisce l’immagine dei conflitti (Di lunedì 7 settembre 2020) Uomini in marcia, edifici distrutti, città rase al suolo, parate, armamenti, civili in fuga, esecuzioni, morte. Immagini che conosciamo, altre invece sono state escluse per sempre al nostro sguardo. Scattate o riprese con strumenti professionali, qualche volta di fortuna, oggi anche coi telefonini. Leggi anche › Sara Serraiocco: «Per i 30 anni mi regalo la Mostra di Venezia» Uno dei preziosi archivi di “Guerra e pace”. La guerra e le immagini che la rappresentano. Una lunga storia che la coppia di documentaristi Martina Parenti e Massimo D’Anolfi in Guerra e pace, presentato in Orizzonti, scandisce in 4 capitoli, passato remoto, passato prossimo, presente e futuro. Per ognuno dei momenti i due cineasti ... Leggi su iodonna

VanityFairIt : Al Lido approda anche Emma. Ma a scatenare i flash è la scollatura di Matilde Gioli. Voto... - GassmanGassmann : Venezia 77. Gassmann porta al Festival 'Non odiare', che racconta il dilemma di un medico ebreo - Video - Rai News… - VanityFairIt : Vanessa Incontrada arriva al Lido: le basta un semplice abito rosso, indossato come solo lei sa fare, per superare… - voolnai : E ho apprezzato davvero tanto la scelta di andare al festival di Venezia truccata in modo leggero, in modo tale da… - vogue_italia : Si è parlato molto del look @armani sfoggiato a #Venezia da @MatildeGioli. Secondo noi l'attrice stava benissimo, v… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Venezia Venezia, Isole comprese: il giorno del siciliano Guadagnino e del sardo Mereu Sky Tg24 Festival del Cinema, Venezia oltre le difficoltà del coronavirus

In questa stagione difficile, il fatto che Venezia sia riuscita a riproporre il famoso Festival del Cinema, è il segno che, con sacrifici e buona volontà, i risultati si ottengono. Il Festival c’è, co ...

Regina King, il mio esordio nel segno del black power

(ANSA) - VENEZIA, 07 SET - Un anno fa l'Oscar come migliore attrice non protagonista in Se la strada potesse parlare, e prima ancora decine di interpretazioni in film e soprattutto serie tv, da 24 a T ...

In questa stagione difficile, il fatto che Venezia sia riuscita a riproporre il famoso Festival del Cinema, è il segno che, con sacrifici e buona volontà, i risultati si ottengono. Il Festival c’è, co ...(ANSA) - VENEZIA, 07 SET - Un anno fa l'Oscar come migliore attrice non protagonista in Se la strada potesse parlare, e prima ancora decine di interpretazioni in film e soprattutto serie tv, da 24 a T ...