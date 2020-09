Esclusiva: Reggiana, è fatta per il difensore Di Gennaro (Di lunedì 7 settembre 2020) Matteo Di Gennaro è un nuovo difensore della Reggiana. Confermato quando vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, il centrale classe 1994 in scadenza di contratto a Livorno, sarà un rinforzo di Alvini. E molto presto si metterà a disposizione del nuovo club. Foto: logo Reggiana L'articolo Esclusiva: Reggiana, è fatta per il difensore Di Gennaro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

I 'non reggiani': "Scollamento con la base e rischio di diffidenza a causa della centralizzazione"

Numerosi consiglieri che si sono espressi a favore del ritorno al sistema di marchiatura provinciale, dopo il cda di fuoco del 5 agosto stanno facendo circolare una bozza di replica che si riferisce d ...

Supercoppa, Pallacanestro Reggiana chiamata al riscatto contro Cremona

Prima giornata di ritorno lunedì alla Unipol Arena di Casalecchio. L’allenatore Martino: “Dobbiamo fare tesoro degli errori e delle serate negative”. Palla a due alle 20,30 REGGIO EMILIA – Chiuso il g ...

