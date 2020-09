Elodie, il look ‘maschio’ è super sexy. Ma quel dettaglio fa la differenza: ha colpito ancora (Di lunedì 7 settembre 2020) Elodie, chi non vorrebbe trovarsi nei suoi panni? Reduce da una romantica vacanza in compagnia di Marracash a Taormina, la cantante ha tirato dritto con destinazione Venezia. Nelle scorse settimane si è tanto parlato di una presunta crisi di coppia: nulla di più distante dalla verità. Il red carpet della 77esima edizione della Mostra del Cinema nella città lagunare è stata la passerella ideale per mettere a tacere ogni dubbio e pettegolezzo. Elodie è una donna innamorata e in perfetta forma. La prova? Scopriamola insieme. Del nuovo look esibito dalla cantante abbiamo già ricevuto un piccolo assaggio non pochi giorni fa, quando sul suo profilo Instagram è apparsa la foto che ritraeva Elodie in u nuovo taglio di capelli. Poi il viaggio verso Venezia ha permesso alla ... Leggi su caffeinamagazine

Elodie è una delle protagoniste indiscusse dell'estate 2020 e, anche se la bella stagione volge al termine, continua a spopolare con i suoi tormentoni, "Guaranà" e "Ciclone". Negli ultimi mesi ha dato ...

Look di coppia sul red carpet, lo stile che fa scuola da Hollywood a Venezia

Lei luminosa in bianco, platino o argento scintillante, lui in una delle varianti più classiche dello smoking (total black o con giacca bianca). Un killer look di coppia che funziona sempre, come inse ...

Elodie è una delle protagoniste indiscusse dell'estate 2020 e, anche se la bella stagione volge al termine, continua a spopolare con i suoi tormentoni, "Guaranà" e "Ciclone". Negli ultimi mesi ha dato ...Lei luminosa in bianco, platino o argento scintillante, lui in una delle varianti più classiche dello smoking (total black o con giacca bianca). Un killer look di coppia che funziona sempre, come inse ...