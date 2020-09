Durigon, che scrive “E sicura” alla lavagna di Agorà, fa parte della Lega che chiede le dimissioni della Azzolina (Di lunedì 7 settembre 2020) Claudio Durigon è leghista, è stato Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e critica a gran voce – come tutto il sui partito – l’operato della ministra Azzolina e dell’Istruzione. I problemi per la scuola, che dovrebbe ricominciare tra una settimana, sono moltissimi. Dalle regole da rispettare per il distanziamento sociale alla mancanza degli insegnanti ai vaccini, c’è davvero tanto a cui far fronte. Salvini sostiene che la Lega farebbe meglio, che ha le soluzioni, peccato che il leghista Durigon abbia dimostrato di non saper scrivere nemmeno la frase “è sicura di aver fatto bene?” come dovrebbe essere scritta. LEGGI ANCHE >>> Come il Pd ... Leggi su giornalettismo

