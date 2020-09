De Rossi, 'Pirlo? Juve ha fatto scelta giusta, ha attributi' (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 07 SET - "Dal punto di vista della personalità hanno trovato la persona giusta, uno con gli attributi". Lo dice Daniele De Rossi, parlando dell'ex compagno di nazionale e nuovo ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : De Rossi: '#Pirlo scelta giusta. Fiorentina? Ci andrei a piedi...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: il commento - De Rossi: 'Pirlo era predestinato, già da calciatore, la Juve ha scelto la persona giusta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: il commento - De Rossi: 'Pirlo era predestinato, già da calciatore, la Juve ha scelto la persona giusta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: il commento - De Rossi: 'Pirlo era predestinato, già da calciatore, la Juve ha scelto la persona giusta' - napolimagazine : il commento - De Rossi: 'Pirlo era predestinato, già da calciatore, la Juve ha scelto la persona giusta' -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Pirlo

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Dal punto di vista della personalità hanno trovato la persona giusta, uno con gli attributi". Lo dice Daniele De Rossi, parlando dell'ex compagno di nazionale e nuovo allenato ...Per ora niente viola, ma non appena avrà la possibilità De Rossi ne sarebbe estasiato: De Rossi ha anche risposto riguardo a Pirlo come tecnico della Juventus: ...