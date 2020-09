De Laurentiis risponde a Caldoro: «Da Presidente della Campania hai fatto poco. Forse non sai…» (Di lunedì 7 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha voluto rispondere su Twitter alle stoccate di Stefano Caldoro. Le sue parole Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha voluto rispondere su Twitter alle stoccate di Stefano Caldoro. Il candidato alla presidenza della regione Campania aveva detto: «De Laurentiis fa sponda a De Luca? Piuttosto compri i giocatori. Da tifoso spero che compri giocatori per vincere, invece di chiedere soldi alla Regione. Noi vogliamo la vittoria del Napoli, non di un vecchio comunista e juventino». Questa la risposta del numero uno del club azzurro: «Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, ... Leggi su calcionews24

De Laurentiis risponde a Caldoro: «Spendere? Ho preso Osimhen»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto rispondere su Twitter alle stoccate di Stefano Caldoro. Il candidato alla presidenza della regione Campania aveva detto: «De Laurentiis fa spond ...

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto rispondere su Twitter alle stoccate di Stefano Caldoro. Il candidato alla presidenza della regione Campania aveva detto: «De Laurentiis fa spond ...