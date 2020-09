David Sassoli: 'Spero che nelle Marche non vincano quelli che sostengono Orban' (Di lunedì 7 settembre 2020) Dal palco di Senigallia allestito per l'iniziativa a sostegno del candidato governatore del centrosinistra alle regionali del 20-21 settembre, Maurizio Mangialardi, il presidente del Parlamento ... Leggi su globalist

«Mi auguro che chi tifa per Orban non sieda alla presidenza della regione Marche. Mangialardi ha dimostrato che può assumere lui quel ruolo. E sono certo che se le Marche non si affideranno all’estrem ...(ANSA) - SENIGALLIA, 07 SET - "Se le Regioni si allontanano dall'Europa, non è un buon auspicio per l'uso delle risorse del Recovery Fund, perché abbiamo bisogno di piani nazionali e naturalmente aver ...