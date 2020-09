CVC punta il calcio femminile: occhi sulla WSL inglese (Di lunedì 7 settembre 2020) Il fondo di private equity CVC Capital Partners avrebbe intenzione di investire nella Women’s Super League (WSL), la massima serie del calcio femminile in Inghilterra. Lo riporta Sky News, spiegando che la società si sarebbe rivolta alla FA per acquisire una partecipazione nella competizione per i prossimi dieci anni. Stando a quanto riportato a luglio … L'articolo è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

