Colleferro | Fazzolari | condoglianze da Sezione Amicizia Africa Occidentale

Roma – "A nome della Sezione di Amicizia Italia – Africa Occidentale dell'Unione Interparlamentare, esprimo le piu' sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del giovane Willy Monteiro Duarte e a tutta la comunita' capoverdiana presente in Italia. Le circostanze in cui ha trovato la morte Willy, figlio di immigrati provenienti da Capo Verde da anni residenti in Italia, lasciano sgomenti." "Un omicidio figlio di una violenza folle e barbara che siamo certi la Giustizia italiana sapra' perseguire con rigore. Il ricordo del sorriso di Willy possa rafforzare il sentimento di Amicizia tra l'Italia e Capo Verde". È quanto dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Giovanbattista Fazzolari

