Catherine Spaak | ‘Ho avuto una emorragia cerebrale sei mesi fa’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Dichiarazioni che stupiscono quelle di Catherine Spaak, che svela di avere subito una emorragia cerebrale nella scorsa primavera. “Ma ho saputo reagire”. Ospite di ‘Storie Italiane’ su Rai 1, Catherine Spaak ha inaugurato la nuova stagione del programma condotto da Eleonora Daniele. E da parte sua non sono mancate alcune rivelazioni anche clamorose. Come ad … L'articolo Catherine Spaak ‘Ho avuto una emorragia cerebrale sei mesi fa’ proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

BISLACCO3 : RT @Bordnassela: @GiusCandela Catherine Spaak si dissocia già dopo 5 minuti ???? - zazoomblog : Emorragia cerebrale crisi epilettiche: Non arriverà a domani mattina. Catherine Spaak rivela il dramma che l… - BISLACCO3 : RT @fraversion: Catherine Spaak: “Sei mesi fa ho avuto un’emorragia celebrale, non camminavo e non vedevo. Due settimane fa ho avuto una cr… - GeMa7799 : Storie Italiane, il dramma di Catherine Spaak: emorragia cerebrale e crisi epilettiche, 'non arriverà a domani mattina'?? - fisco24_info : Catherine Spaak, 'ho avuto un'emorragia cerebrale': L'attrice lo rivela durante trasmissione di Rai1 Storie Italiane -