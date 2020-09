Calciomercato Inter: Vidal arriverà a Milano entro il fine settimana (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Inter: è quasi tutto fatto per l’arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro. Il cileno sarà a Milano nel fine settimana Ormai mancano davvero pochi dettagli per lo sbarco di Arturo Vidal a Milano. Secondo Gianluca Di Marzio questo avverrà in settimana, più probabilmente verso la fine della stessa. La risoluzione con il Barcellona è vicina, le parti confidano che entro la settimana venga chiusa l’operazione e che Vidal possa abbracciare il nerazzurro e firmare il suo nuovo contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

