Bollate | una messa per salutare il prof Gaetano Celeste

Bollate: domani una messa per salutare il prof Gaetano Celeste. Martedì 15 settembre alle ore 18 nella chiesa San Martino si terrà una messa in memoria del professor Gaetano Celeste, storico docente dell'Itc Erasmo Da Rotterdam, residente a Bollate, che purtroppo è deceduto durante questa estate per un infarto all'età di 73 anni.

