Belgio, Mechele positivo al Covid-19 (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Belgio ha comunicato ufficialmente che Brandon Mechele è risultato positivo al Covid-19. Ventisette anni, Mechele è un difensore del Bruges, club nel quale gioca da tutta la sua carriera. Il difensore ha già lasciato i compagni. UPDATE: @BMechele44 left the group. Yesterday, he had a positive Covid-19 test. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 7, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

IncostanteEnza : RT @PinoSa54: ????....#ADL giorni addietro aveva tuonato proprio su questo... be' speriamo che il nostro #Dries come gli altri non siano stat… - pabla77 : Belgio, Brandon #Mechele positivo al Covid-19 Ha lasciato il gruppo - sscalcionapoli1 : Caso Covid-19 nel Belgio di Mertens! Positivo Mechele, ha lasciato il gruppo - titty_napoli : RT @PinoSa54: ????....#ADL giorni addietro aveva tuonato proprio su questo... be' speriamo che il nostro #Dries come gli altri non siano stat… - PinoSa54 : ????....#ADL giorni addietro aveva tuonato proprio su questo... be' speriamo che il nostro #Dries come gli altri non… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Mechele Belgio, pericolo per Mertens: Brandon Mechele positivo al Coronavirus 100x100 Napoli Coronavirus, calciatore positivo nel ritiro del Belgio dove c’è Mertens

Ancora una notizia di positività di Covid-19 che chiama in causa anche il Napoli. Infatti, come comunicato dalla federazione belga su Twitter, Brandon Mechele è risultato positivo ad un controllo. Il ...

Belgio, un positivo in nazionale: paura per Mertens e Lukaku

Un piccolo caso squote il ritiro del Belgio: come confermato dalla nazionale in queste ore, Brandon Mechele è risultato positivo al coronavirus. Il difensore centrale classe 1993, di proprietà del Clu ...

Ancora una notizia di positività di Covid-19 che chiama in causa anche il Napoli. Infatti, come comunicato dalla federazione belga su Twitter, Brandon Mechele è risultato positivo ad un controllo. Il ...Un piccolo caso squote il ritiro del Belgio: come confermato dalla nazionale in queste ore, Brandon Mechele è risultato positivo al coronavirus. Il difensore centrale classe 1993, di proprietà del Clu ...