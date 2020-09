Adriana Volpe: la dedica davvero speciale alla figlia Gisele (Di lunedì 7 settembre 2020) “Inizia la tua avventura” con queste parole la nota conduttrice di Tv8 augura alla figlia un perfetto primo giorno di scuola e il web non può che apprezzare. foto facebookAdriana Volpe è stata una delle regine di questa lunga estate del 2020 che seppur tumultuosa ha regalato tante soddisfazione all’ex gieffina, al timone del programma giornaliero di Tv8, ha deciso proprio nelle ultime ore di fare una dedica social davvero speciale. La fortuna è proprio la figlia Gisele che sta per cominciare come tanti bambini della sua età, il nuovo anno scolastico, dopo il difficile periodo legato al Coronavirus che ha costretto tutti a casa. Nel frattempo sempre più insistenti si ... Leggi su chenews

