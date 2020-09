Addio a Ethan Peters: star di Youtube stroncata a 17 anni dall’overdose (Di lunedì 7 settembre 2020) Ethan Peters, Youtuber e influencer, è morto a soli 17 anni: secondo alcune fonti sarebbe stato stroncato da un’overdose di Xanax. Ethan Peters, meglio noto come Ethan is Supreme, famosissimo Youtuber, influencer e make-up artist americano, è morto a soli 17 anni. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il giovane sarebbe stato vittima di un’overdose … L'articolo Addio a Ethan Peters: star di Youtube stroncata a 17 anni dall’overdose è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

blogtivvu : Youtuber muore a 17 anni: addio a Ethan is Supreme ??? ? Ti raccontiamo le possibili cause della sua tragica diparti… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Ethan

Yahoo Notizie

Lutto nel mondo del web. Una giovanissima vita è stata spezzata. Ethan Peters, youtuber e make up artist famoso in rete con il nome di Ethan is Supreme, è morto a soli 17 anni. A spiegare la possibile ...Un’altra tragica morte sconvolge il mondo di Youtube. Dopo la tragica e improvvisa scomparsa di Landon Clifford (di cui vi avevamo parlato qui) ci ha lasciato nelle scorse ore Ethan is Supreme. Lo you ...