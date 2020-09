Zangrillo: 'per Berlusconi decorso regolare', leader Fi reagisce bene a cure, ma fase resta delicata (Di domenica 6 settembre 2020) L'ex premier viene curato con un farmaco antivirale - ha fatto sapere il suo medico personale Alberto Zangrillo secondo il quale Berlusconi reagisce bene alla terapia Leggi su tg.la7

