Tirrenia, turista muore colpita da una trave: era in una zona vietata (Di domenica 6 settembre 2020) turista muore durante la vacanza ai Bagni Imperiali di Terrenia: fatale il blitz in una zona interdetta dove si è recata per una foto. Per la signora originaria del Piemonte non c’è stato scampo. Dramma in Toscana: una turista piemontese 43 anni è morta dopo essere stata schiacciata da una trave. La tragedia si è … L'articolo Tirrenia, turista muore colpita da una trave: era in una zona vietata proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Entra in una zona vietata per una foto: la trave cede, turista muore - Corriere : Entra in una zona vietata per una foto: la trave cede, turista muore - controradio : Tirrenia: si appende a trave per foto, morta turista dopo cedimento struttura Autore: Chiara Brilli <p>Una turista… - infoitinterno : Tirrenia, turista muore colpita da una trave: si era aggrappata per una foto ricordo - SaccaniSaccani : RT @ilmessaggeroit: #tirrenia, choc allo stabilimento: turista torinese si appende per una foto, la #trave crolla e lei muore -