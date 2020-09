Sviene in diretta Facebook. Arturo Lorenzoni si accascia davanti al monitor (Di domenica 6 settembre 2020) «Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso. In via precauzionale è stato trasportato da un'ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani». Lo fa sapere lo staff del candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni. Il candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi, aveva promesso di continuare la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza. Leggi su iltempo

fanpage : Malore in diretta Facebook per Lorenzoni, candidato in Veneto e positivo al Covid: il momento in cui sviene - Corriere : Veneto, malore per Lorenzoni, positivo al Covid: sviene in diretta - vincenzo5151 : RT @neXtquotidiano: Il candidato alla regione Veneto del centro sinistra Arturo #Lorenzoni, che è in isolamento dopo essere risultato posit… - tempoweb : Sviene in diretta Facebook. Arturo Lorenzoni si accascia davanti al monitor #arturolorenzoni #veneto… - Nanoalto : RT @infoitinterno: Veneto, Arturo Lorenzoni, positivo al Covid, ha un malore in diretta e sviene -

Ultime Notizie dalla rete : Sviene diretta Elezioni regionali. Lorenzoni colto da malore sviene in diretta Il Mattino di Padova Coronavirus, malore in diretta web per il candidato del centrosinistra in Veneto, Arturo Lorenzoni

Malore in diretta web per il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, Arturo Lorenzoni. Il candidato nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus ed è in isolament ...

Sviene in diretta Facebook. Arturo Lorenzoni si accascia davanti al monitor

«Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo d ...

Malore in diretta web per il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, Arturo Lorenzoni. Il candidato nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus ed è in isolament ...«Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo d ...