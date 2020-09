Suarez Juve, in Spagna sicuri: «Domani sosterrà l’esame d’italiano per il passaporto» (Di domenica 6 settembre 2020) Suarez Juve: secondo indiscrezioni dalla Spagna, Domani il Pistolero dovrebbe svolgere l’esame per ottenere il passaporto italiano Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Domani potrebbe essere una giornata importante per Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, obiettivo del calciomercato Juve, dovrebbe recarsi al consolato italiano a Barcellona per completare le pratiche burocratiche relative al passaporto comunitario. Un altro passo che avvicinerebbe il Pistolero alla Juventus, con il secondo step che riguarda la risoluzione del suo contratto con il Barcellona. Completati gli ultimi cavilli burocratici, Suarez dovrebbe avvicinarsi a grandi passi verso ... Leggi su calcionews24

