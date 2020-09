Speranza: “Il vaccino contro il coronavirus? Prima a sanitari e anziani ospiti delle Rsa” (Di domenica 6 settembre 2020) Quando l’Italia avrà a disposizione il vaccino contro il coronavirus le prime dosi saranno messe a disposizione di sanitari e anziani. È questo lo scenario immaginato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Quando il vaccino arriverà il problema sarà decidere a chi darlo”, ha spiegato al Corriere della Sera, perché “all’inizio ne avremo poche dosi, due o tre milioni”. La proposta del ministro è quindi “che sia gratuito e che arrivi Prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa”. “Non so quale sarà il giorno e quale il vaccino giusto, ma penso che il ... Leggi su ilfattoquotidiano

