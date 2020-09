Processi da remoto fino al 2021: ecco la possibile proroga (Di domenica 6 settembre 2020) La possibilità è concreta: i Processi potrebbero continuare, nella modalità virtuale, anche per tutto il 2021. In questi ultimi giorni si è infatti registrata la fiducia al Governo sul decreto legge Giustizia, con la recente approvazione del Senato: ora il citato decreto sarà vagliato dalla Camera dei deputati, in vista della conversione definitiva entro fine giugno. Ma c’è un dettaglio rilevante: un emendamento al decreto rilancio è in discussione, ed attiene al possibile spostamento della fine delle udienze con modalità telematiche. Vediamo allora più da vicino i contenuti della vicenda inerenti i Processi da remoto. Se ti interessa saperne di più sul bonus bollette automatico dal 2021, e risparmi in ... Leggi su termometropolitico

RenatoRuatti*Riqualificazione del silenzio unica via per la rigenerazione urbana Gli argomenti che possono dare luce a nuove configurazioni di pensiero e professionali nell’abito della riqualificazion ...

I dipendenti europei si sentono generalmente supportati dal loro datore di lavoro, ma in Italia solo il 77% afferma di essere aiutato. Anche per quanto riguarda il supporto da parte dei datori di lavo ...

