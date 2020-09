Perugia, due calciatori positivi al Coronavirus: il comunicato (Di domenica 6 settembre 2020) Il Perugia ha annunciato che due calciatori della rosa sono risultati positivi al Coronavirus: il comunicato ufficiale «A.C. Perugia Calcio comunica che due calciatori biancorossi sono risultati positivi al test del Covid-19. Si tratta di Marcello Falzerano e Mardochee Nzita. I due giocatori, di fatto non sono mai entrati in contatto con il resto della squadra poiché Falzerano era già positivo prima della convocazione ai test di gruppo, quindi già in isolamento come da protocollo, mentre il terzino Nzita è attualmente positivo ai test effettuati durante il ritiro con la propria nazionale. I due calciatori in questo momento sono in quarantena». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

