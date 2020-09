Napoli, 452 prof ai test sierologici: trovati 21 positivi al Covid (Di domenica 6 settembre 2020) Per gli insegnanti, quella di ieri è stata un?attesa divisa tra la voglia di tornare al lavoro e la paura del virus. In 452 hanno colto l?occasione dell?iniziativa messa in... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 452 Napoli, 452 prof ai test sierologici: trovati 21 positivi al Covid Il Mattino Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 4 settembre, bollettino ufficiale

Sono 171 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 6.211 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Protezione Civile della Campania per l'emergenza Covid19, aggiornato a ...

Coronavirus Campania. Salgono i positivi. Secondo dato più alto da aprile. Aumentano i ricoveri.

Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 7.478 per 193 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 6.164 tamponi (436.399 dall’inizio della pandemia). Sale ulteriormente la curva dei co ...

Sono 171 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 6.211 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Protezione Civile della Campania per l'emergenza Covid19, aggiornato a ...Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 7.478 per 193 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 6.164 tamponi (436.399 dall’inizio della pandemia). Sale ulteriormente la curva dei co ...