Micai, il Lugano che sfuma e la Salernitana che punta su Belec (Di domenica 6 settembre 2020) Alessandro Micai ha visto sfumare il Lugano all’ultimo momento. Tutto questo ben oltre le smentite di circostanza di chi lo assiste, fa parte del gioco. Ma Micai aveva detto sì al Lugano, un’operazione che avrebbe dovuto condurre direttamente la Salernitana oppure passare attraverso il Genoa. Ecco perché ora le chiacchiere non servono, bisogna pensare ai fatti e a una soluzione che consenta a Micai di avere visibilità ben oltre gli anni di contratto che lo legano alla Salernitana. Anche perché in Campania hanno fortemente intenzione di puntare su Belec. Foto: logo Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Micai: lo comprerà il Genoa e andrà al Lugano? “Non mi risulta: resterà alla Salernitana”. Così a TuttoMercatoWeb l'agente del portiere granata Graziano Battistini.

Pedullà: «Dalmonte passa al Vicenza, c’è l’accordo col Genoa»

Dopo il prestito al Trapani nell'ultima stagione, Nicola Dalmonte andrà al Vicenza. Spiega Alfredo Pedullà: «Nicola Dalmonte giocherà nel ...

Micai: lo comprerà il Genoa e andrà al Lugano? "Non mi risulta: resterà alla Salernitana". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del portiere granata Graziano Battistini.