Lorenzoni, malore in diretta Facebook: soccorso in casa, finisce in ospedale [VIDEO] (Di domenica 6 settembre 2020) Lorenzoni ha malore e sviene durante il collegamento con Boccia e Baretta: soccorso in casa dai figli, ora è in ospedale. Il candidato, già positivo al Covid, ha ricevuto solidarietà dai suoi colleghi. Un malore in diretta Facebook, per Arturo Lorenzoni. L’esponente politico del centrosinistra ha infatti avuto un improvviso mancamento durante un collegamento stampa … L'articolo Lorenzoni, malore in diretta Facebook: soccorso in casa, finisce in ospedale VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

