Coronavirus, nuovo Dpcm in vigore dal 7 settembre: tutte le novità (Di domenica 6 settembre 2020) Entrerà in vigore dal 7 settembre il nuovo Dpcm disposto dal Governo e firmato dal Premier Conte. tutte le novità: dalla mascherina alle coppie internazionali Alle 24 di oggi, domenica 6 settembre, scadrà l’ordinanza per quanto riguarda l’ultimo Dpcm nazionale ed è già pronto il nuovo Decreto Ministeriale che entrerà in vigore da lunedì 7 settembre. Diverse le novità che sono state apportate dal Premier Giuseppe Conte, in virtù anche della situazione epidemiologica che si sta verificando nel nostro Paese. Nel nuovo Dpcm, viene confermato l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto (dalle 18 alle ... Leggi su zon

