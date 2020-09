Coronavirus in Lombardia, 198 nuovi positivi e tre decessi: salgono i ricoverati (Di domenica 6 settembre 2020) Con 12.117 tamponi effettuati, in Lombardia i nuovi casi positivi sono 198 con il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati pari all'1,63%, pressochè identico a ieri, 1,65%,. ... Leggi su leggo

