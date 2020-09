CONFERMATO l’assurdo cambiamento meteo a metà Settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Eccolo lì, lo sconquasso che attendevamo. Prima o poi doveva mostrarsi anche nei modelli previsionali, perché a fronte di un riposizionamento così drastico delle Alte e delle Basse Pressioni non potevano non esserci variazioni meteo climatiche eclatanti. Per il momento si tratta di scenari dipinti su carta, questo è vero, ma visto e considerato che da giorni si parla di un passaggio stagionale in linea coi tempi non possiamo non prendere seriamente in considerazione ciò che ci viene mostrato. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, se qualcuno si ha preso la briga di dare un’occhiata alle mappe avrà notato il profondo cambiamento di metà Settembre. Vi consigliamo di dare un’occhiata in modo particolare al modello europeo ECMWF – ritenuto, lo sapete, il più ... Leggi su meteogiornale

