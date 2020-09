Case anziani e ospedali "blindati": si raccolgono firme (Di domenica 6 settembre 2020) Una petizione online, indirizzata a Raffaele De Rosa e Giorgio Merlani, chiede di allentare le restrizioni alle visite. Leggi su media.tio.ch

_Carabinieri_ : Truffe agli anziani nel torinese: vittime indotte a cedere 1 milione di euro in 9 mesi, con la falsa promessa di re… - fmartinoni : Covid: allentare le restrizioni di visita negli ospedali e case anziani del Ticino - Ticinonline : Case anziani e ospedali 'blindati': si raccolgono firme - paologaio71 : @OfQsvs Lo zio carletto la fa partire con il tablet durante le visite alle case per anziani chiuse - CrocifissoDent2 : RT @PaolaCorb: Questo bibliotecario legge per telefono storie agli anziani per farli sentire meno soli -

Ultime Notizie dalla rete : Case anziani Case anziani e ospedali "blindati": si raccolgono firme Ticinonline Case anziani e ospedali "blindati": si raccolgono firme

LUGANO - A causa dell'emergenza coronavirus, le autorità cantonali hanno emanato delle direttive per le visite ai degenti ospedalieri e agli ospiti delle case anziani. Normative che, nonostante abbian ...

"Ciao nonna". A Pavia la truffa da 17mila euro

Pavia, 6 settembre 2020 - «Ciao nonna, sono io». Telefonando con la voce falsamente costipata, un truffatore è riuscito a ingannare l’anziana, portandole vie un ingente bottino di oltre 17mila euro in ...

LUGANO - A causa dell'emergenza coronavirus, le autorità cantonali hanno emanato delle direttive per le visite ai degenti ospedalieri e agli ospiti delle case anziani. Normative che, nonostante abbian ...Pavia, 6 settembre 2020 - «Ciao nonna, sono io». Telefonando con la voce falsamente costipata, un truffatore è riuscito a ingannare l’anziana, portandole vie un ingente bottino di oltre 17mila euro in ...