Berlusconi, Zangrillo “Fase delicata ma ribadisco cauto ottimismo” (Di domenica 6 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “La terapia ha i suoi tempi e sicuramente siamo in una fase delicata ma ripropongo le mie considerazioni di ieri pomeriggio, in cui manifestavo un cauto ottimismo, che ribadisco”. Lo ha detto il responsabile dell'unità di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, parlando delle condizioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato nella struttura dopo essere risultato positivo al coronavirus.“Il paziente sta reagendo in modo ottimale alle cure – ha aggiunto Zangrillo -, questo non vuol dire cantare vittoria, appartiene alla categoria definita più fragile anche da recenti algoritmi”. Berlusconi “è sottoposto a terapie che derivano dalla conoscenza ... Leggi su iltempo

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - ricpuglisi : Odiate Berlusconi perché odiate Zangrillo perché odiate Berlusconi. - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Berlusconi, terzo giorno di ricovero. Zangrillo: «Fase delicata, decorso regolare». Per oggi stop a comunicazioni https://t.co… - repubblica : Covid, Zangrillo su Berlusconi: 'Fase delicata ma decorso regolare. Paziente tranquillo' [aggiornamento delle 11:35] -