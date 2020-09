Auriemma su Osimhen: "Puó darci quei gol mancato negli ultimi anni. Ricordate con Mazzarri..." (Di domenica 6 settembre 2020) Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato attraverso il suo canale Youtube del nuovo attaccante azzurro: "I tifosi del Napoli sono entusiasti per le performance di Victor Osimhen durante il ritiro di Castel di Sangro. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Auriemma scommette su Osimhen: 'E' come il Cavani di Mazzarri' - PPanariello : #Auriemma poco fa in radio 'non sono sicuro che Osimhen sia felice di giocare nel 4231, con un attaccante accanto.… - Spazio_Napoli : - cifra73 : ??quello che doveva andare in premier??? - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Auriemma su Osimhen: 'Bomber devastante' -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Osimhen Auriemma scommette su Osimhen: "E' come il Cavani di Mazzarri" Tutto Napoli TUTTOSPORT - Osimhen candidato a ripercorrere le orme dei grandi bomber che hanno fatto la storia recente del Napoli

Boom boom boom Osimhen, scrive il giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport: "Esagerato? Per la difficoltà opposta dal Teramo (milita in C) probabilmente sì, ma non va sottaciuta la forza di questo ...

TUTTOSPORT - Osimhen, altro show: può ripercorrere le orme dei grandi bomber del Napoli

Victor Osimhen ancora grande protagonista nel Napoli. Il calciatore nigeriano anche contro il Teramo è stato autore di tre reti scatenando l'entusiasmo dei tifosi azzurri presenti allo stadio Patini d ...

Boom boom boom Osimhen, scrive il giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport: "Esagerato? Per la difficoltà opposta dal Teramo (milita in C) probabilmente sì, ma non va sottaciuta la forza di questo ...Victor Osimhen ancora grande protagonista nel Napoli. Il calciatore nigeriano anche contro il Teramo è stato autore di tre reti scatenando l'entusiasmo dei tifosi azzurri presenti allo stadio Patini d ...