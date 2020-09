Assalco chiede la riduzione dell’Iva veterinaria (Di domenica 6 settembre 2020) Assalco, Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia, chiede la riduzione al 10% di Iva veterinaria e Iva sul petfood Anche le associazioni professionali che si occupano di animali (veterinari e imprese dell’alimentazione e dei farmaci veterinari) sostengono la richiesta di ridurre l’iva veterinaria dal 22 al 10%.… L'articolo Assalco chiede la riduzione dell’Iva veterinaria Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Assalco chiede

Corriere Nazionale

Non è solo un animale da compagnia: un cane è una importante risorsa per la società e per la famiglia. Diversi studi scientifici ne hanno dimostrato effetti benefici per mente e corpo. Il 26 agosto è ...Il 26 agosto si celebra la Giornata mondiale del cane, ricorrenza istituita nel 2004 negli Stati Uniti per offrire un riconoscimento al migliore amico dell’uomo. In occasione di questa giornata, diver ...