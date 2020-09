21enne massacrato a morte da 4 ragazzi, ecco perché l’hanno ucciso: la confessione (Di domenica 6 settembre 2020) Sono stati arrestati i quattro giovani fermati dai carabinieri per il brutale omicidio di Willy Monteiro avvenuto la scorsa notte a Colleferro, alle porte di Roma. Una notte di inaudita violenza costata la vita al ragazzo di 21 anni di origine capoverdiana e residente nella vicina Paliano. Il giovane è morto dopo essere stato picchiato a sangue dal branco mentre tentava di placare una rissa (punito per aver difeso un amico). Inutile l'intervento dei sanitari del 118, Willy è giunto in ospedale senza vita. I suoi assassini hanno tra i 22 e i 26 anni. Devono rispondere di omicidio preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione, Willy e l'amico sarebbero rimasti coinvolti in una rissa in un locale e quando il branco ha aggredito l'amico, Duarte sarebbe intervenuto invitando gli aggressori a smetterla. Ma i quattro si sono accaniti sul povero Duarte ... Leggi su howtodofor

