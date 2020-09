Venezia 77, la principessa Vanessa Kirby al Lido (Di sabato 5 settembre 2020) La mostra Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia è giunta a quarto giorno. In concorso c'è il secondo film italiano, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli. A Lido Romola Garai molto ... Leggi su quotidiano

_RetardScanner : RT @decemvber16: Una principessa ?? #giuliadelellis #Venezia - ramonatabita : RT @DRepubblicait: Dalla galassia a Venezia: Elodie, la principessa Andromeda, atterra con un abito 'spaziale' di Versace [aggiornamento de… - infoitcultura : Dalla galassia a Venezia: Elodie, la principessa Andromeda, atterra con un abito 'spaziale' di Versace - IleniaRagozzino : RT @decemvber16: Una principessa ?? #giuliadelellis #Venezia - HarmonyHalliwel : RT @decemvber16: Una principessa ?? #giuliadelellis #Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia principessa

d.repubblica.it

Domenica 6 settembre la Mostra del cinema continua la sua corsa, ma senza presentare film italiani in concorso per il Leone d'Oro. C'è però un lungometraggio che sulla carta promette bene: si intitola ...La ex principessa Margareth di The Crown sfila nel primo dei sue due red carpet veneziani. Il film, Pieces of a woman, è un dramma intenso, ma sul tappeto rosso l'attrice ricorda piuttosto la sua peri ...