The Witcher 3: aggiornamento Ray-Tracing per PC (Di sabato 5 settembre 2020) The Witcher 3, il GDR progettato da CD Projekt RED, si prepara a riceve un aggiornamento grafico con supporto al Ray-Tracing e tante ottimizzazioni. The Witcher 3 – Enhanced Edition La nota società polacca, dedicata allo sviluppo di videogiochi come la saga di The Witcher o Cyberpunk 2077, si prepara al lancio di una versione “migliorata” di The Witcher 3. Invece di effettuare un semplice aggiornamento di Texture, tramite patch e pacchetti scaricabili, CD Projekt RED ha deciso di puntare su una versione rinnovata mirata a portare Wild Hunt sulle console di prossima generazione. In questa versione, da molti definita “Enhanced Edition” come per il primo capitolo della saga, saranno presenti differenti novità. Le novità ... Leggi su windowsinsiders

