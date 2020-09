Scuola, De Luca: «Aprire così è irresponsabile, proroga a dopo le elezioni» (Di sabato 5 settembre 2020) Scuola, De Luca ultime dichiarazioni – 5 settembre 2020. «Questo non è un paese serio, ma un circo equestre. Si è concentrata in una settimana l’apertura delle scuole, l’apertura dei seggi e anche il via al campionato di calcio. Non ci sono parole per il livello di dilettantismo che abbiamo riscontrato in questi mesi», così il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina, in visita a Vallo della Lucania (Salerno). «Lunedì decideremo che si proroga l’apertura dell’anno scolastico a dopo le elezioni, perché in queste condizioni è assolutamente irresponsabile Aprire l’anno. Il governo e tutte le forze ... Leggi su urbanpost

