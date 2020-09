Scuola, Azzolina: “Tre concorsi a ottobre per i docenti. Uno per chi ha 36 mesi di servizio, uno per i neo laureati e uno per infanzia e primaria” (Di sabato 5 settembre 2020) “Dobbiamo far partire tre concorsi: quello straordinario per chi ha almeno 36 mesi di servizio, quello ordinario per i neo laureati e quello ordinario per l’infanzia e la primaria. Partiranno a ottobre, anche se io li avrei voluti fare questa estate”. A dirlo, alla festa de Il Fatto Quotidiano, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. (Qui l’intervista integrale). L'articolo Scuola, Azzolina: “Tre concorsi a ottobre per i docenti. Uno per chi ha 36 mesi di servizio, uno per i neo laureati e uno per infanzia e primaria” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina ministro più incapace che la Scuola italiana ricordi. Non si sa cosa fare. Il Sole 24 Ore denunc… - LegaSalvini : SCUOLA, #SALVINI: 'AZZOLINA MINISTRO PIÙ INCAPACE DEGLI ULTIMI DECENNI' - matteosalvinimi : 'Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina' Io sto con questa mamma. Ci date una mano a… - Gnp74 : @LegaSalvini Argomenti dei comizi: - Gli immigrati portano il covid - siamo in una dittatura. - Ho difeso i confini… - IlConte50919IT : RT @MPenikas: FQ: Scuola, Azzolina: “Tre concorsi a ottobre per i docenti. Uno per chi ha 36 mesi di servizio, uno per i neo laureati e un… -