Sanremo 2021, presenti anche Chiara Ferragni e Fedez: l’indiscrezione (Di sabato 5 settembre 2020) Chiara Ferragni potrebbe essere la sorpresa del prossimo Sanremo, in programma nel febbraio 2021. Presente anche il cantante Fedez Possibile nuova avventura per Chiara Ferragni insieme a suo marito Fedez. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal settimanale Vero l’ormai celebre influencer potrebbe essere l’arma in più di Amadeus, Fiorello e Jovanotti per la prossima edizione di … L'articolo Sanremo 2021, presenti anche Chiara Ferragni e Fedez: l’indiscrezione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021 Festival di Sanremo 2021: presentato il logo, ora si attende la firma sulla convenzione e il via ai 'Giovani' SanremoNews.it Rai Pubblicità è già pronta al bis. Palco in centro e tante location

nche il Festival 2021, l’Amadeus-Fiorello bis, vedrà i mini concerti dal vivo in piazza Colombo, coronavirus permettendo. A confermare che la Rai è decisa a rinnovare la formula del Sanremo 70 è stata ...

Seat Music Awards, Carlo Conti lancia Vanessa Incontrada per Sanremo 2021 davanti ad Amadeus

Carlo Conti "spinge" Vanessa Incontrada sul palco di Sanremo 2021. La "sponsorizzazione" della bella attrice spagnola nasce sul palco dei Seat Music Awardsm, trasmessi da Rai Uno dall'Arena di Verona.

