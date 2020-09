Salta Sanremo 2021? Ecco le condizioni di Amadeus (Di sabato 5 settembre 2020) Intervistato da Aldo Cazzullo, Amadeus ha spiegato che “l’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ridotti. E poi come fai a dire a Fiorello di non sputarmi l’acqua sul collo?”. Il conduttore ha ribadito che “il prossimo Festival deve essere quello della rinascita dopo il coronavirus. Lo immagino non come il 71esimo, ma come il 70 più 1. Il Festival va fatto nella normalità, io lo vedo così. E per questo non c’è nessun piano B”. Quindi o con il pubblico o niente. Per il popolare volto tv “senza il pubblico Sanremo non si puo fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri”. Ospite al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani il presentatore ... Leggi su laprimapagina

StalkerAnsya : @notpetko Ma stiamo scherzando? Se salta Sanremo mi faccio brillare in piazza -

Ultime Notizie dalla rete : Salta Sanremo Allerta meteo, a Sanremo salta il Festivalmare di Villa Ormond Riviera24 Svincolato dorato, Edinson Cavani fa gola a tanti, ma che richieste!

Volevi solo soldi soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Il tormentone di Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019, parla di una fredda realtà che tutti affrontano nella vita, mondo del calc ...

Cristina D’Avena ha comprato casa a Sanremo, le vacanze d’agosto in Riviera dei Fiori

­Sanremo. I suoi fan matuziani e del ponente ligure faranno i salti di gioia. Ha fatto sognare, con la sua voce, diverse generazioni di italiani, che la adorano ancora adesso come fosse una rockstar.

