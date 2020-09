Petrachi torna a parlare: “Abbandonato dalla Roma” (Di sabato 5 settembre 2020) A due mesi dal suo burrascoso licenziamento dalla Roma, l’ex ds, Gianluca Petrachi, è tornato sull’argomento attraverso una lettera aperta affidata all’Ansa: “Ho finito per pagare a caro prezzo l’eccesso di fedeltà verso una proprietà che mi aveva fortissimamente voluto. Quando ho tentato di mettere uno scudo a difesa del gruppo, mi sono ritrovato solo contro tutti. Sono stato abbandonato da una proprietà troppo distante da Roma, dalla Roma e dai tifosi. Avevo chiesto di allontanare gli elementi che violavano i segreti dello spogliatoio e del campo”. Petrachi e il calcio per maschi. Intanto riparte il campionato femminile LA LETTERA DI Petrachi “Sta per iniziare la nuova stagione agonistica e, pur trovandomi ... Leggi su sport.periodicodaily

