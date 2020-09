Nuoto, Barelli eletto per la sesta volta presidente della Fin (Di sabato 5 settembre 2020) Per la sesta volta Paolo Barelli è stato eletto presidente della Federazione Italiana Nuoto. Nella giornata odierna è stata ufficializzata l’elezione dell’unico candidato che ha ottenuto il 71,54% dei voti. Barelli guiderà le discipline acquatiche italiane anche nel prossimo quadriennio dove la Nazionale italiana affronterà le due Olimpiadi di Tokyo 2021 e di Parigi 2024 oltre agli Europei casalinghi a Roma nel 2022. Leggi su sportface

