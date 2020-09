Norah Lange, pallide, immobili, tre donne esposte all’interpretazione (Di domenica 6 settembre 2020) Tra le grandi scrittrici argentine dimenticate o sottovalutate, oggi finalmente al centro di studi critici, recuperi editoriali e traduzioni, Norah Lange (nata a Buenos Aires nel 1905) non è del tutto ignota ai lettori italiani, e non solo grazie a una bella versione nella nostra lingua del suo libro più noto, Cuaderno de infancia («Infanzia», Pensa Multimedia 2015), ma anche in quanto oggetto del desiderio di J. L. Borges (un’inclinazione amorosa smentita, però, da Maria Esther de Miguel, biografa della … Continua L'articolo Norah Lange, pallide, immobili, tre donne esposte all’interpretazione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

AntoViral : RT @vinci_simona: 'Figure nel salotto' @adelphiedizioni ('Personas en la sala') esce in Argentina nel 1950. Misterioso, poetico, originale,… - vinci_simona : 'Figure nel salotto' @adelphiedizioni ('Personas en la sala') esce in Argentina nel 1950. Misterioso, poetico, orig… -

Ultime Notizie dalla rete : Norah Lange Norah Lange, pallide, immobili, tre donne esposte all'interpretazione Il Manifesto Norah Lange, pallide, immobili, tre donne esposte all’interpretazione

Tra le grandi scrittrici argentine dimenticate o sottovalutate, oggi finalmente al centro di studi critici, recuperi editoriali e traduzioni, Norah Lange (nata a Buenos Aires nel 1905) non è del tutto ...

Figure perdute

Non è facile entrare in “Figure nel salotto” (Adelphi, traduzione di Ilide Carmignani) di Norah Lange. Forse è necessario provarci imboccando una strada laterale, in maniera furtiva, facendo un lungo ...

Tra le grandi scrittrici argentine dimenticate o sottovalutate, oggi finalmente al centro di studi critici, recuperi editoriali e traduzioni, Norah Lange (nata a Buenos Aires nel 1905) non è del tutto ...Non è facile entrare in “Figure nel salotto” (Adelphi, traduzione di Ilide Carmignani) di Norah Lange. Forse è necessario provarci imboccando una strada laterale, in maniera furtiva, facendo un lungo ...