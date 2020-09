No Mask, la manifestazione a Roma senza distanziamento e mascherine (Di sabato 5 settembre 2020) Agenzia Vista Si è tenuta a Roma a Piazza della Bocca della Verità, la manifestazione “No Mask”. Ecco le immagini dei manifestanti assembrati e senza mascherina che si sono riuniti per protestare contro le misure anti-covid imposte dal Governo.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev coronavirus  Leggi su ilgiornale

mausantangelo : La manifestazione di oggi a #Roma dei no mask e dei negazionisti è un insulto alle vittime causate dalla pandemia,… - giornalettismo : Una manifestazione 'contro la mascherina, il distanziamento, il lockdown' difficile che possa rispettare le regole… - Progen20 : RT @Open_gol: Il motto della piazza? «Tamponatevi il culo» - Affaritaliani : No Mask, la manifestazione a Roma senza distanziamento e mascherine - genovitt : Manifestazione no mask: un medico invoca l'intervento armato di Trump in Italia, per sconfiggere la dittatura del '… -