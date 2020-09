Montero: “Pirlo, carisma alla Zidane. Cavani? Per la Juve meglio Suarez” (Di sabato 5 settembre 2020) L’allenatore della Sambenedettese Paolo Montero, sconfitto dalla Roma in amichevole, ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sulla scelta della Juventus di puntare su Andrea Pirlo: “Come tifoso è stata una cosa inattesa. E di un’intelligenza impressionante, è amato da tutta l’Italia, io ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è una persona silenziosa, che parla poco ma è simpatico. Ha tanto carisma. Se facciamo un paragone con Zidane, che ha iniziato con un altro percorso perché era il secondo di Ancelotti, Pirlo ha lo stesso carisma di Zizou e non ha bisogno neanche di parlare”. Un commento poi sulle voci di mercato per l’attacco bianconero, tra Cavani e Suarez ... Leggi su alfredopedulla

