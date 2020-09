Michael Rooker di The Walking Dead racconta la sua battaglia contro il Covid-19 (Di sabato 5 settembre 2020) Michael Rooker, attore di The Walking Dead e Guardiani della Galassia, ha rivelato di aver contratto il Covid-19 e ha raccontato della sua battaglia contro il virus: 'è come essere in guerra, tutto è lecito' La star della serie The Walking Dead Michael Rooker ha raccontato della sua esperienza con il Covid-19, rivelando che ha dovuto combattere una bella battaglia, ma dal quale è per fortuna guarito. Tramite un post su Facebook, pubblicato venerdì, Michael Rooker ha condiviso una foto che mostra i risultati negativi ai test, raccontando poi del periodo in ... Leggi su movieplayer

luca79ind : The Walking Dead: Michael Rooker racconta la sua battaglia contro il COVID-19 - RobertaDowney7 : RT @badtasteit: #MichaelRooker ha rivelato di aver vinto la sua lotta contro il Coronavirus - 3cinematographe : #MichaelRooker racconta la sua battaglia contro il COVID-19. Ora è guarito e sta meglio. - badtasteit : #MichaelRooker ha rivelato di aver vinto la sua lotta contro il Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Rooker Michael Rooker rivela di aver contratto il COVID-19 Cinematographe.it - FilmIsNow Michael Rooker rivela di aver contratto il COVID-19

La star di The Walking Dead e di Guardiani della Galassia Michael Rooker rivela di aver avuto “una bella battaglia” contro il COVID-19, ma che ora si è ripreso. In un post su Facebook, pubblicato vene ...

Michael Rooker di The Walking Dead racconta la sua battaglia contro il Covid-19

Michael Rooker, attore di The Walking Dead e Guardiani della Galassia, ha rivelato di aver contratto il Covid-19 e ha raccontato della sua battaglia contro il virus: 'è come essere in guerra, tutto è ...

La star di The Walking Dead e di Guardiani della Galassia Michael Rooker rivela di aver avuto “una bella battaglia” contro il COVID-19, ma che ora si è ripreso. In un post su Facebook, pubblicato vene ...Michael Rooker, attore di The Walking Dead e Guardiani della Galassia, ha rivelato di aver contratto il Covid-19 e ha raccontato della sua battaglia contro il virus: 'è come essere in guerra, tutto è ...