Mediaset: Gasparri, 'tetto 20% ricavi fu concessione a opposizione' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il tetto del 20% sui ricavi non c'è più. Ma guardate che quella norma era stata messa contro Berlusconi. Il tetto fu una concessione della maggioranza all'opposizione. Temevano che Berlusconi potesse prendersi Telecom, la norma serviva proprio a impedire questo matrimonio. Adesso i ruoli si sono rovesciati, ma allora chi poteva dirlo?". Lo racconta, in un'intervista al Corriere della Sera, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, parlando della "gestazione lunghissima" della legge delega 112, ora bocciata dalla Corte Ue. "La questione del tetto - ha ricordato Gasparri, che ha quella legge ha legato il proprio nome - di una norma che impedisse a Berlusconi di prendersi Telecom, venne sostenuta proprio dalle ... Leggi su liberoquotidiano

È finalmente arrivato il momento di guadagnare in Borsa puntando su Mediaset?

È quanto potrebbe accadere dopo che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dato ragione a Vivendi eliminando di fatto il limite che imponeva ai francesi di andare oltre il 28% del capitale del ...

